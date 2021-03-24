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Giriş Tarihi: 24.3.2021

15 bin liralık bazlama

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
15 bin liralık bazlama

, kendisine ‘BAZLAMA SURAT’ diyen sosyal medya fenomeni ’a açtığı hakaret davasını kazanınca bu kez de 15 bin liralık manevi tazminat istedi. Mahkeme, Kılınç’ın tazminat ödeyecek maddi gücünün olup olmadığının araştırılmasını istedi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı tazminat davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, 15 bin lira manevi tazminat istenen Kılınç'ın ekonomik durumunu araştıracak.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti. Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

HAKARET SUÇU İŞLEDİ
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti. Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedilmişti. Bu kararın ardından güzel oyuncu Kılınç hakkında 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DURUMU ARAŞTIRILACAK
Davanın duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın manevi tazminatını karşılayabileceğine dair ekonomik durumunun araştırılmasını istedi.

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15 bin liralık bazlama
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