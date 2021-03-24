Fatma Turgut: Şarkımı Masumlar Apartmanı’ndan etkilenerek yazdım

Şarkıcı, parçasının ortaya çıkış hikâyesini de Bi' Başka'da anlattı. Masumlar Apartmanı'nı izlerken hikâyeden etkilendiğini söyleyen Turgut, "Diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, 'Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı' dedim" dedi.

Pandemi, karantina, sahnelerden uzak bir yaşam nasıl gidiyor? Madden ve manen nasıl göğüs gerebildiniz bu döneme?

O kadar zor dayandım ki… Uzun bir süre inanamadım böyle bir şey yaşıyor olmamıza. Gönüllü karantinaya giren, 70 gün evden çıkmayan biriyim. Çok zor bir süreç. Biz sürekli sahnelerde, konserlerdeydik. Şehir şehir geziyorduk. Ayda en az 5-6 şehir dolaşıyordum. O yüzden beni çok zorladı. Sonra küçük küçük online konserler yapmaya başlayınca biraz daha iyi hissetmeye başladım. Onun dışında birçok müzisyen arkadaşımla birlikte madden zorlandığımızı belirtmem gerekiyor.

"ŞARKIMI BESTELEYİP GECENİN 1'İNDE FARAH'I ARADIM"

Sözü müziği kendinize ait olan "Ben Vardım" geçtiğimiz günlerde dinleyiciyle buluştu. Şarkının hikâyesini, dinleyiciyle buluştuktan sonra gelen tepkileri sormak istiyorum.

Tepkiler o kadar güzel ki. Çok mutlu oldum ve cesaretlendim. Ben şimdiye kadar hep bir şeyler karalayıp kenara koyuyordum. Hiçbir zaman onları dinleyicimle paylaşma cesaretini gösteremiyordum açıkçası. İlk defa böyle bir şey yaptım. Daha önce hep çok sevdiğim arkadaşlarımdan besteler aldım. Tepkiler çok güzel ve çok mutluyum. Şarkının hikâyesine gelecek olursak, Masumlar Apartmanı'nı izliyordum ve oradaki hikâyeden etkilendim, diziyi durdurdum. Elime gitarı aldım melodisini mırıldandım, kaydettim. Farah'ı gecenin 1'inde aradım, "Ben sizin diziyi izledikten sonra şarkı tamamen döküldü. Olduğu gibi aktı" dedim. Çok mutlu oldu. Hem diziden etkilendim hem de benim de yaşadığım şeyleri içinde barındıran bir hikâye oldu.