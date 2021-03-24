Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten, Sergen Deveci'ye aşkını sosyal medya üzerinden duyurdu!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Maraşlı'da İlhan'ın eşi Dilşad'a hayat veren ünlü oyuncu Melis İşiten, yeni bir aşka yelken açtığını resmi olarak duyurdu.
AŞKLARI BU PAYLAŞIMLA RESMİYET KAZANDI
Ünlü oyuncu kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşımda Sergen Deveci'yi etiketledi ve fotoğrafın altına da duygusal bir mesaj paylaştı. Böylece İşiten ile Deveci'nin aşkı resmiyet kazandı.
"YETER Kİ NİYETİMİZ NEŞEMİZLE SEVMEK OLSUN"
Melis İşiten, instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun." ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DEVECİ'NİN PROGRAMINA KATILMIŞTI
Ünlü oyuncu Melis İşiten, Sergen Deveci'nin 'Sergen Deveci ile Daniska Show' programına katılmıştı.
URAZ KAYGILAROĞLU İLE AYRILIK YAŞADI
2014 yılında dünya evine giren oyuncu çift Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, görüş ayrılıkları nedeniyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Ada isminde çocukları olan çift, çocukları için sık sık görüşüyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun Berrak Tüzünataç'la birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdide Melis İşiten ve komedyen Sergen Deveci'nin sevgili olduğu ortaya çıktı.
(Uraz Kaygılaroğlu)
SERGEN DEVECİ KİMDİR?
Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. Kökeni İzmit'e dayanmaktadır.
Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında tanınan isimler arasında yer almaktadır. Hazırlamış olduğu skeçleri ile büyük beğeni toplamaktadır.
(Sergen Deveci)
Oyunculuk eğitimi için İstanbul'a yerleşmeye karar veren Sergen Deveci, İstanbul'da eğitim almaya devam etmektedir.
A-Normal isimli tiyatro oyununda da sahne alan fenomen, kameralar karşısına ilk kez Blu Tv isimli dijital platformda yayınlanmakta olan 'Bonkis' adlı dizi ile geçmiştir.