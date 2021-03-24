Maraşlı'nın Dilşad'ı Melis İşiten, Sergen Deveci'ye aşkını sosyal medya üzerinden duyurdu!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Maraşlı'da İlhan'ın eşi Dilşad'a hayat veren ünlü oyuncu Melis İşiten, yeni bir aşka yelken açtığını resmi olarak duyurdu.

AŞKLARI BU PAYLAŞIMLA RESMİYET KAZANDI

Ünlü oyuncu kendi kişisel sayfasında yaptığı paylaşımda Sergen Deveci'yi etiketledi ve fotoğrafın altına da duygusal bir mesaj paylaştı. Böylece İşiten ile Deveci'nin aşkı resmiyet kazandı.

"YETER Kİ NİYETİMİZ NEŞEMİZLE SEVMEK OLSUN"

Melis İşiten, instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun." ifadelerini kullandı.