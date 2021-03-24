Osman Bey’in hedefinde İnegöl var! Kuruluş Osman 51. bölümde bakın neler olacak?

Kuruluş Osman 51'inci bölümünde Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.
OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR
Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister.
Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.
Kuruluş Osman 51. bölüm 2. tanıtımı | Video
NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ
Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.