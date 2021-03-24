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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:13 Son Güncelleme: 24.3.2021 17:23

’in hedefinde var! 51. bölümde bakın neler olacak?

Osman Bey’in hedefinde İnegöl var! Kuruluş Osman 51. bölümde bakın neler olacak?

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen , 24 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle ekranında olacak. ’na gelerek ’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında ’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve ’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar. Kuruluş Osman 51. bölümde bakın neler olacak?

Kuruluş Osman 51'inci bölümünde Malhun Hatun'u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay'ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister.

Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

Kuruluş Osman 51. bölüm 2. tanıtımı | Video

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir.

Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

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Osman Bey’in hedefinde İnegöl var! Kuruluş Osman 51. bölümde bakın neler olacak?
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