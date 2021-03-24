Sanal moda şov

VAKKO, yeni dünya düzeninde hizmetlerini kendine has tarzıyla yapılandırmaya devam ediyor. Şirket, yeni mağazasıyla Nişantaşı'na yeniden 'merhaba' dedi.Vakko 2021 İlkbahar- Yaz koleksiyonunu önceki gün, ön cephesi Nişantaşı'nın tarihi Abdi İpekçi Caddesi'ne bakan, açılabilen tavanlı ve dikey konumlanan bahçesiyle iç açıcı bir duygu ve eşsiz bir deneyim sunan Vakko Nişantaşı'nda açılışa özel yapılan defile ile sunuldu. Şirketinin yeni mekanının görkemli fonunda gerçekleştirilen defilede, sezonun ilham veren tasarımları, mekanla bütünleşen bir şovla gerçekleştirildi. Defilede, içinde bulunduğumuz dönemi takip eden ve yeniden doğuşu simgeleyen koleksiyonun en özel parçaları sergilendi.