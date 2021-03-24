Sermiyan Midyat, yeni filmini de Midyat'ta çekecek

"Ay Lav Yu" ve "Hükümet Kadın" filmleri büyük ilgi gören Sermiyan Midyat, bu yaz Midyat'ta çekimini yapacağı sinema filmi "Hükümet Adam" için çeşitli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Midyat'a geldi.

Ziyaretler kapsamında Sermiyan Midyat, mesleki ve hobi kurslarının maske, mesafe ve hijyen kuralları içinde yapılmaya devam ettiği Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmaları hakkında Kurum Müdürü Orhan Şaşmaz'dan bilgiler alan Midyat, daha sonra merkez içinde bulunan filografi, resim ve İngilizce kurslarını gezdi. Kursiyerlerin yaptığı çalışmaları da inceleyen Midyat, burada filografi tablosunun çivisini çaktı. Giyim atölyesini de ziyaret eden Midyat'a, kursiyer kadınların dikmiş olduğu bir paket cerrahi maske hediye edildi. İngilizce kursunu da ziyaret eden Midyat, burada öğrencilerle İngilizce sohbet etti.

Müdür Orhan Şaşmaz, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sermiyan Midyat'a, rölyef tekniğiyle yapılan üç boyutlu Midyat tablosu hediye ederken, hat sanatı kursu öğrencisi Nesrin Kavak da, hat sanatıyla 'Sermiyan Midyat' ismini yazdığı tabloyu hediye etti.

Ziyarette konuşan Sermiyan Midyat, "Hükümet Adam' filmi için geldim ve onun öncesinde senaryoma katkı yapması için bir sürü dostla, burada 80'li yılları yaşamış insanlarla sohbet etmeye geldim. Bir çok görüşme de yaptım Midyat ve diğer çevrede. şimdide Midyat Halk Eğitimi Merkezini buralara kadar gelip ziyaret etmek istedim." dedi.

filmi için ön çalışmalara başladıklarını aktaran Midyat, "İnşallah Mayıs sonu yada Haziran'ın ilk haftası start vereceğiz. yaklaşık 5-6 hafta Midyat'ta çekeceğiz sinema filmini. 'Hükümet Kadın'ın devamı gibi olacak. Bu defa 1980'lerde geçiyor. 11 Eylül 1980 ile 6 Kasım 1983 arasını anlatıyor. Yani darbeden Turgut Özal'ın seçilmesine kadar. Öyle, baya bir eğlenceli, maceralı bir şeyler yapacağız" diye konuştu.

Sermiyan Midyat'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Midyat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz da, "Sanatçımızı ağırladık. kendisi ile birlikte kurslarımızı gezdik. ziyaretleri bizi onure etti. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Midyat Aile Destek Merkezi (ADEM) Yöneticisi Nevval Bilgiç ise, "Bugün Midyat'ımızın çok kıymetli değerlerinden Sermiyan Midyat'ı ağırladık. Aile Destek Merkezimizi ziyaret etti. Kendisine, öğrencimizin 'Sermiyan Midyat' ismini yazdığı bir tablo hediye ettik. çok güzeldi, kurslarımızı gezdi, giyim atölyemizi, filografi kursumuzu ziyaret etti. bizi ziyaret etttiği için çok memnun olduk" dedi.