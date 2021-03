Survivor'da sıkı dost olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'dan şok hamle! Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi

Öte yandan Survivor'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" demişti.