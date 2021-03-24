Haberler Günaydın Haberleri Survivor'da sıkı dost olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'dan şok hamle! Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi
Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:25 Son Güncelleme: 24.3.2021 14:44

'da sıkı dost olan ve 'dan şok hamle! Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi

Survivor'da sıkı dost olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'dan şok hamle! Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi

'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve , dostluklarıyla hayranlarını mest ediyordu. Yarışma esnasında aralarından su sızmayan Canseven ve Nisa Bölükbaşı'nın, yarışma sonrası da dostluklarını sürdürüp sürdürmediği araştırılıyordu. 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven'in arkadaşı 'in, ikilinin aralarına girdiği iddia ediliyordu. Son dönemde yarışmadan ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, yakın dostu Cemal ile ipleri kopardı. İkilinin son hamleleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve yarışmada yakın arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı'nın küs olduğu ve görüşmedikleri iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Cemal Can'ın arkadaşı Danla Bilic; Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren kara kedi olarak gösterilmişti.

Survivor 2020'ye dostluklarıyla damga vuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Survivor sayesinde şöhrete kavuşan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi.

Yarışma döneminde sıkı dost olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor 2020'de yarışan diğer yarışmacıları da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can arasında neler yaşandığı merak konusu oldu.

Öte yandan Survivor'da bir an olsun ayrılmadığı Nisa ile Danla Bilic istemediği için görüşmediği ileri sürülen Cemal Can, 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi?' sorusu üzerine "Bitmesinin sebebini nereden biliyorsunuz? Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz" demişti.

Ancak iki tanınan isim, Survivor'un final yapmasının ardından görüşmemeye başlamıştı.

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Survivor'da sıkı dost olan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı'dan şok hamle! Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı birbirlerini tek kalemde sildi
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