Ümit Aslan: Ceren bana iftira atıyor

Eski sevgilisi ve kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'ın kendisine şiddet uyguladığını, kemerle dövdüğünü iddia eden Ceren Hindistan'a mahkemeden şok bir karar geldi. Hindistan'ın iddiaları sonrası Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski sevgilisine karşı koruma kararı aldırdı. Mahkeme;Hindistan'ın bir ay boyunca iletişim araçlarıyla Aslan'ı rahatsız etmemesine, küçük düşürücü sözler sarf etmemesine, iş yeri ve konutuna yaklaşmamasına karar verdi. Suç duyurusunda da bulunan Aslan; Hindistan'ın iddialarının iftira olduğunu, sosyal ve ekonomik durumunun yerinde olduğunu, ondan 80 bin TL gibi bir parayı çalmasının komik olduğunu ifade etti.Ayrıca Hindistan'ın bu iddialarından iki gün önce kendisini sosyal medya hesabından eklediğini, 'Ümit'ciğim' diye mesaj attığını ama kendisinin cevap vermediğini söyledi. Aslan, bu mesajları da delil olarak sundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.