Ünlü model Ece Gürsel'den üzen haber! Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Ayrıca hayranlarına teşekkür eden Ece Gürsel, "Arayan, mesaj atan dostlarıma çok teşekkür ederim. Ama çoğu telefonu açamıyorum kusura bakmayın. Çünkü süreklü istirahat halindeyim. Ayrıca konuşmak çok yoruyor. Nefes almak da tabii... Kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçip gitsin inşallah." ifadelerini sözlerine ekledi.