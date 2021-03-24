Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Mart 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BUÇLARIN ARKADAŞLIK REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 24 MART 2021 ÇARŞAMBA

Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür savaş gezegeni Mars'a kafa tutuyor. GSM operatörleri arasındaki siber savaş başlıyor. 15 Eylül 1987'de Başak döngüsünde kurulan Huawei'yi mücadele dolu günler bekliyor. Büyük şirketlerin PR yarışlarında kaş yaparken göz çıkardıklarına tanıklık edeceğiz.

Koç: Alacağın kararlar hakkında çevrende konuşulanlara önem vermeyeceksin. Evli bir Koç burcuysan, eşinin fazla harcama yapması seni rahatsız edebilir.

Boğa: Maddi konularda zorlandığın günlerden geçiyor olabilirsin. Gelirlerini arttırmak adına fazladan mesai yapmayı ya da ek bir işte çalışmayı düşüneceksin.

İkizler: Kendisini düşünen kişileri hayatından çıkaracaksın. Akşam saatlerinde alışverişe çıkıp kendin için bir şeyler almak isteyebilirsin.