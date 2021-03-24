Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Mart 2021 Çarşamba! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Mart 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Mart 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BUÇLARIN ARKADAŞLIK REHBERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür savaş gezegeni Mars'a kafa tutuyor. GSM operatörleri arasındaki siber savaş başlıyor. 15 Eylül 1987'de Başak döngüsünde kurulan Huawei'yi mücadele dolu günler bekliyor. Büyük şirketlerin PR yarışlarında kaş yaparken göz çıkardıklarına tanıklık edeceğiz.
Koç: Alacağın kararlar hakkında çevrende konuşulanlara önem vermeyeceksin. Evli bir Koç burcuysan, eşinin fazla harcama yapması seni rahatsız edebilir.
Boğa: Maddi konularda zorlandığın günlerden geçiyor olabilirsin. Gelirlerini arttırmak adına fazladan mesai yapmayı ya da ek bir işte çalışmayı düşüneceksin.
İkizler: Kendisini düşünen kişileri hayatından çıkaracaksın. Akşam saatlerinde alışverişe çıkıp kendin için bir şeyler almak isteyebilirsin.
Yengeç: Uzun süredir beklediğin haberleri gün içerisinde alabilirsin. Yalnız bir Yengeç burcuysan, arkadaş çevren aracılığıyla tanışacağın yeni kişiler olabilir.
Aslan: Bugün alım satım konularında risk almak isteyebilirsin. Arkadaşlarına karşı takınacağın mesafeli tavır, arkadaşlarının dikkatini çekecek.
Başak: Halının altına süpürdüğün konular gün yüzüne çıkacak. Kardeşi olan bir Başak burcuysan, kardeşinin hayatındaki gelişmeler seni mutlu edecek.
Terazi: Çalışmayan bir Terazi burcuysan, karşına yeni iş fırsatları çıkabilir. Kısa süreliğine de olsa bir tatil rotası oluşturmak isteyeceksin.
Akrep: Özel sektörde çalışan bir Akrep burcuysan, ani iş seyahatleri gündemine gelebilir. Çocuğu olan bir Akrep burcuysan, çocuğun ile daha fazla vakit geçirmek isteyeceksin.
Yay: Sakin ve soğukkanlı oluşun problemlerin üstüne gitmende sana yardım ediyor. Yeni bir ofise geçmişsen, çalışma şeklinin değiştiğini fark edeceksin.
Oğlak: Planlarında acele etmen, sorunları üst üste getirebilir. Akşam saatlerinde dişlerindeki hassasiyetin arttığını fark edeceksin.
Kova: Sabah saatlerinde tuhaf haberler alabilirsin. Uzun süredir görüşmediğin arkadaşlarınla iş çıkışında bir araya gelme planların olabilir.
Balık: Birikimini değerlendirmek için araştırmaların artabilir. Sosyal medyada ayırdığın vaktin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.
BURÇLARIN ARKADAŞLIK REHBERİ
KOÇ
Koç burçları dostluk konusunda şeffaf olan burçlardan birisidir. Yalana ve güvensizliğe mahal vermek istemeyen ateşin öncü burcu, yeri geldiğini zaman arkadaşını ailesi gibi görür.
Anlaştığınız Burçlar: Aslan ve Yay burçları
BOĞA
Arkadaşını seven ve onunla empati kuran burçlardan birisi de Boğa burcudur. Kendi üzerinden yola çıkarak eski tecrübelerini dostlarıyla paylaşmayı sever. İyi bir dinleyicidir.
Anlaştığınız Burçlar: Başak, Oğlak
İKİZLER
Sosyal aktiviteler için arkadaş İkizler burçları için olmazsa olmazdır. Hava grubunun değişken burcunun çok arkadaşı olsa da gerçek dostum dediği kişi sayısı da bir o kadar azdır.
Anlaştığınız Burçlar: Terazi, Kova
YENGEÇ
Yengeç burçları için en önemli konudur güven. Uyum, hemen göze çarpar. Yengeç burçları için arkadaşlıklarda duygular değil, mantık ön plandadır. Az ama öz arkadaşlıkları vardır.
Anlaştığınız Burçlar: Akrep, Balık
ASLAN
Cömertliğiyle ön plana çıkar Aslan burcu. Arkadaşları üzerinde baskı kurma çabası, kişileri çevresinden uzaklaştırabilir. Arkadaşlarını yolda bırakmadığı gibi aynısını onlardan da bekler.
Anlaştığınız Burçlar: Yay, Koç
BAŞAK
Seçicilik göze çarpar Başak burçlarında. Çevresinde çok kişi vardır belki ama öyle herkese güvenmezler. Açık sözlü ve baskın karakter oluşu, arkadaşlıklarında kırılmalara sebep olur.
Anlaştığınız Burçlar: Boğa, Oğlak
TERAZİ
Terazi burçları için arkadaşlık hayati derecede önemlidir. Arkadaşları ile birlikte sosyal aktivitelere katılmayı sever. Sosyal çevresinde sanatla uğraşan kişileri görmek mümkündür.
Anlaştığınız Burçlar: Boğa, Başak
AKREP
Arkadaşlarının, hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi sadece kendileriyle ilgilenmelerini ister. Yalnız olarak nitelendirilse de Akrep burçları, arkadaşları için her şeyi yapar.
Anlaştığınız Burçlar: Balık, Yengeç
YAY
Neşeli ve zeki olan Yay burçları iyi arkadaş olarak göze çarpar. Kişilerin zevklerini ayırt etmeksizin arkadaşlık kurabilir. Çevresindekiler için fedakâr olmaktan hiçbir zaman çekinmez.
Anlaştığınız Burçlar: Koç ve Aslan
OĞLAK
Çevresi kalabalık değildir Oğlak burcunun. Duygularını sadece yakın olduğu kişilere açar. Çevresine soğuk bir kişi imajı çizse de güvenilir olduğunu herkese göstermek ister.
Anlaştığınız Burçlar: Boğa, Başak
KOVA
Hava grubunun sabit burcu için arkadaşlık olmazsa olmazdır. Arkadaşlık konusunda en iyi olma özelliğini taşır. Yakınlarını koruduğu gibi arasındaki bilgi paylaşımı da üst düzeydedir.
Anlaştığınız Burçlar: İkizler, Terazi
BALIK
Her zaman en iyisini ister. İsteklerini yerine getirebilecek kişilerle arkadaşlık yapmak istediği için hayal kırıklıkları da bir o kadar çok olur. Arkadaşları ile birlikte hareket etmeyi çok sever.
Anlaştığınız Burçlar: Yengeç, Akrep