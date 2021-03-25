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Giriş Tarihi: 25.3.2021

’ın eşi tasarımcı oldu

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL
Selçuk İnan’ın eşi Cemre İnan tasarımcı oldu

Galatasaray’ın eski futbolcusu ’ın eşi , moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. İnan’ın ekim ayında kurduğu ve 14 Şubat’ta lansmanını yaptığı giyim markası, dünyaya açıldı. Türkiye’deki eğitiminin ardından ’da Central Saint Martins’de bir yıl ürün tasarımı eğitimi alan İnan’ın markası şu an ’nın başkenti Tokyo ve ’nın başkenti Paris’in en seçkin mağazalarında satılıyor

Milli futbolcu Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan'ın Ekim ayında kurup 14 Şubat'ta tanıttığı moda markası Rhodochrosite Studio; 1.5 ay içinde kendisini kanıtladı. Londra'da Central Saint Martins'de bir yıl Ürün Tasarımı eğitimi alan İnan'ın markası, Japonya ve Fransa'da showroom'ların en gözde markaları arasına girdi. İç mimarlık eğitimi de alan İnan, "Tasarımlarımız kendi internet sitemizde satışta. Ayrıca Türkiye'de Beymen ve Harvey Nicholas'da da satışta olacak" dedi.



Adını değerli bir taş olan rodokrozitten (aura taşı) alan markanın özünde ise İnan'ın yıllardır kardeşiyle üzerinde çalıştıkları mayolarda yer alan desenler var... Sekiz desen üzerinde çalışıp 160 parçalık bir koleksiyon hazırlayan tasarımcı, "Marka kimliğimiz bir deseni yaratmakla başladı. Bu desenden tayt da, elbise de, çorap çizme de, topuklu ayakkabı da yaptım" dedi.
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Selçuk İnan’ın eşi Cemre İnan tasarımcı oldu
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