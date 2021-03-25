Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!

11 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kırmızı Oda'yı izlerken korkunç gerçeği itiraf etti. Çocuk, dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı babasının tacizine uğrayan Kumru'yu seyrederken gözyaşlarına boğuldu. Kızını konuşturan anne ise yıkıldı: "Babam beni taciz ediyor. Bunları sen uyurken yapıyor."
"KAHROLDUM"
Bu olay büyük ses getirirken, anne polise şikayette bulundu. Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz ise bu gerçekle karşılaşmanın acısını yaşadı.
Aslıhan Gürbüz, hislerini şöyle dile getirdi: "Bir çocuğa cesaret vermek elbette iyi bir his ama oynadığımın gerçekliğiyle bir de bu şekilde yüzleşmek...