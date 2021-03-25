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Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:57 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:59

'ün 'da canlandırdığı sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!

Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!

Geçtiğimiz günlerde "" dizisini izleyen 11 yaşındaki bir kız çocuğu, korkunç gerçeği itiraf etti. Dizide 'ün canlandırdığı, babasının tacizine uğrayan ’yu seyrederken gözyaşlarına boğulan küçük kız, şoke eden gerçeği açıkladı. 11 yaşındaki küçük kız annesine, “Babam beni taciz ediyor. Bunları sen uyurken yapıyor” dedi, kızını konuşturan anne yıkıldı. Hayat verdiği Kumru karakteri sayesinde acı gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olan Aslıhan Gürbüz de sessizliğini bozdu.

11 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kırmızı Oda'yı izlerken korkunç gerçeği itiraf etti. Çocuk, dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı babasının tacizine uğrayan Kumru'yu seyrederken gözyaşlarına boğuldu. Kızını konuşturan anne ise yıkıldı: "Babam beni taciz ediyor. Bunları sen uyurken yapıyor."

"KAHROLDUM"

Bu olay büyük ses getirirken, anne polise şikayette bulundu. Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz ise bu gerçekle karşılaşmanın acısını yaşadı.

Aslıhan Gürbüz, hislerini şöyle dile getirdi: "Bir çocuğa cesaret vermek elbette iyi bir his ama oynadığımın gerçekliğiyle bir de bu şekilde yüzleşmek...

Tarifi olmayan duygular içindeyim. O çocuğun yaşadıklarını düşünmek beni kahrediyor."

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Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!
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