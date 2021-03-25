Aslıhan Gürbüz'ün Kırmızı Oda'da canlandırdığı Kumru sayesinde ortaya çıkan korkunç itirafa oyuncu sessiz kalamadı: Kahroldum!

11 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kırmızı Oda'yı izlerken korkunç gerçeği itiraf etti. Çocuk, dizide Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı babasının tacizine uğrayan Kumru'yu seyrederken gözyaşlarına boğuldu. Kızını konuşturan anne ise yıkıldı: "Babam beni taciz ediyor. Bunları sen uyurken yapıyor."