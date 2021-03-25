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Giriş Tarihi: 25.3.2021 17:25 Son Güncelleme: 25.3.2021 17:37

dehşeti yaşadı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

"" yarışmasıyla üne kavuşan, son olarak "" programıyla ekranlarda boy gösteren çıktığı Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı. İddialara göre; "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından sözlü taciz edilen Bahar Candan, tacizin ardından fiziksel şiddet gördü. Kendisine tekme tokat saldıran adam tarafından yüzünden yaralanan ve kan revan içinde kaldığı öne sürülen Candan, hemen hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarını Bahar Candan'ın ablası anlattı...

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuşan, son olarak "Doya Doya Moda" programıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan çıktığı Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı.

HASTANELİK OLDU

Her yaptığı paylaşımla ve açıklamayla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı.

SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, Bahar Candan Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından yüzünden saldırıya uğradı.

Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı:

"İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."

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Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya uğrayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
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