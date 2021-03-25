‘Bu ödülümü de seyircilerim adına alıyorum’

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Yılın En İyi Programı ödülüne layık görüldü. Engelsiz Yaşam Vakfı kurucusu ve Genel Başkanı Atilla Kaplakarslan ve vakfın genel koordinatörü Şeniz Ulusoy canlı yayında Anlı'ya şu sözlerle seslendi: "İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız ve bu ekran aracılığıyla da halkımızı teşvik ettiğiniz için bu ödülü size takdim etmek istedik." Anlı ise "Her ödül aldığımda söylediğim gibi bu ödülleri seyircilerim adına alıyorum. Çünkü bu programı onlarla beraber hazırlıyoruz" diyerek vakfa ve izleyicilerine bir kez daha teşekkür etti. Engelsiz Yaşam Vakfı'nın, 11. Yılın En İyileri Ödül Töreni ise Pullman İstanbul Hotel & Convention Center Balo Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hafta Nevra Serezli, İzzet Günay, Tamer Karadağlı, Yılmaz Morgül, Hande Yener Ergen gibi ünlü isimlerin de katıldığı törende ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ise Son 10 Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Gecede İzzet Günay'a Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü verilirken, Hande Yener ise Yılın En İyi Albümü ve Yılın En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu.