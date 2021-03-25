Bu yapılan hem ayıp hem etik değil!

TRT 1'in yeni dizisinin Kıbrıs hakkında olacağını duyunca mutlu olmuştum. Çünkü Kıbrıs Türklerinin çektiği zulüm ve anavatanın desteğinde ulaştıkları zafer, film ve dizilerde yeterince tanıtılamamıştı. Devlet televizyonunun konuya el atması kamu yayıncılığı açısından olumlu bir gelişmeydi.
Ancaaak... Dizinin ismini ve yayın gününü öğrenince TRT'nin kaş yaparken göz çıkardığını fark ettim. İsim olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ı seçmişlerdi. Oysa ekranda Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayını devam ediyordu. Üstelik ikisi de dönem dizisiydi. Bu rastlantı (!) yetmiyormuş gibi TRT, diziyi perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova'nın karşısına koydu. O zaman anladım ki, maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Koskoca TRT kurumunun, kendi dizisine isim koyarken, Atv'nin marka dizilerinden birinin şanından, şöhretinden, reytinginden yararlanmayı düşünmesi tek kelime ile 'ayıp'tır.
Yok eğer koca TRT'de bir dönem dizisine orijinal isim bulabilecek kimse kalmadıysa, o daha vahim bir durum... Diyeceksiniz ki, 'Bir Zamanlar Amerika' filmi ne olacak? Adı üzerinde, o bir film. Üstelik yıllar önce vizyona girmiş. Aynı gün, aynı isimle, aynı ülkenin ekranında yayınlanan ikinci dizinin mazereti ya da içtihadı olabilir mi?