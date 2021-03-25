Bu yapılan hem ayıp hem etik değil!

Ancaaak... Dizinin ismini ve yayın gününü öğrenince TRT'nin kaş yaparken göz çıkardığını fark ettim. İsim olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ı seçmişlerdi. Oysa ekranda Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayını devam ediyordu. Üstelik ikisi de dönem dizisiydi. Bu rastlantı (!) yetmiyormuş gibi TRT, diziyi perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova'nın karşısına koydu. O zaman anladım ki, maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Koskoca TRT kurumunun, kendi dizisine isim koyarken, Atv'nin marka dizilerinden birinin şanından, şöhretinden, reytinginden yararlanmayı düşünmesi tek kelime ile 'ayıp'tır.