Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Mart 2021 Perşembe!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Mart 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KENDİ YOLUMUZU ÇİZERKEN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 25 MART 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Bugünden itibaren Güneş Venüs'le el ele. Siyasilerin evliliklerinde de problemler varmış derken 100'üncü yılını kutlayan Çin'in Komünist Partisi tarihinin tersine domino etkisi yaşayacak. Dünyada sosyal devlet kelimesi daha çok yaygınlaşacak.

Koç: Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla ipler kopma noktasına gelebilir. Ailesinden uzakta yaşayan bir Koç burcuysan, ailene duyduğun özlemin arttığını hissedeceksin.

Boğa: Mutlu olacağın bir işte çalışmayı düşünüyorsan, ani bir kararla iş değiştirmeyi düşünebilirsin. İstemediğin tartışmaların içine çekildiğini fark edeceksin.

İkizler: Bir süredir ertelediğin diş kontrolünü bugün gerçekleştirmek isteyeceksin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin yoğun programından dolayı serzenişlerde bulunacaksın.