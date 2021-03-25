Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Mart 2021 Perşembe!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Mart 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KENDİ YOLUMUZU ÇİZERKEN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Bugünden itibaren Güneş Venüs'le el ele. Siyasilerin evliliklerinde de problemler varmış derken 100'üncü yılını kutlayan Çin'in Komünist Partisi tarihinin tersine domino etkisi yaşayacak. Dünyada sosyal devlet kelimesi daha çok yaygınlaşacak.
Koç: Ortaklı bir işte çalışıyorsan, ortağınla ipler kopma noktasına gelebilir. Ailesinden uzakta yaşayan bir Koç burcuysan, ailene duyduğun özlemin arttığını hissedeceksin.
Boğa: Mutlu olacağın bir işte çalışmayı düşünüyorsan, ani bir kararla iş değiştirmeyi düşünebilirsin. İstemediğin tartışmaların içine çekildiğini fark edeceksin.
İkizler: Bir süredir ertelediğin diş kontrolünü bugün gerçekleştirmek isteyeceksin. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin yoğun programından dolayı serzenişlerde bulunacaksın.
Yengeç: Yoğun iş temposu motivasyonunu düşürebilir, seni yorabilir. Öğleden sonrası için yaptığın planları, ilerleyen günlere ertelemek isteyeceksin.
Aslan: Arkadaş çevrendeki tartışmalardan uzaklaşmak istiyorsun. Yakın bir arkadaşın evliliğindeki sorunlar hakkında seninle konuşmak isteyebilir.
Başak: Çalışma azmin, terfi haberlerini de beraberinde getirecek. Sosyal medya üzerinden seninle iletişim kurmak isteyen kişilere karşı mesafeli yaklaşacaksın.
Terazi: Evli bir Terazi burcuysan, eşine ufak bir kaçamak için baskı yaparken kendini bulabilirsin. Vücut ağrılarını azaltmak için spor yapmak isteyebilirsin.
Akrep: Duygusal yaşantındaki çıkmazdan kurtulmak için arayış içerisindesin. Yeni bir işe başladıysan, çalışma performansın, patronların tarafından takdir edilecek.
Yay: Yoğun iş koşuşturmasından kendini ihmal etmiş olabilirsin. Yaz aylarına fit girme düşüncesi için diyete başlayabilirsin.
Oğlak: Alıştığın, sürekli yaptığın davranışların yerine başka şekilde davranacaksın. Yeni tutumun yakın çevren tarafından hoş karşılanabilir.
Kova: Maddi konulardaki beklentilerinin karşılık bulması biraz daha zaman alabilir. Akşam saatlerinde gelecek sürpriz haberler olabilir.
Balık: Ay öğleden sonra boşlukta hareket edecek. Öğleden sonraki programından verim almak için ertelemek isteyeceksin. Kahve tüketiminde aşırıya kaçmamalısın.
KENDİ YOLUMUZU ÇİZERKEN
Astrolojinin yeni yılı olarak sayılan 20 Mart ekinoksunu geride bırakalı birkaç gün oldu. Ekinoksun tarihini yeni yılın ilk günü gibi hesaba aldığımız anda, hayatın bizim için bambaşka yollar açacağı ve bizim de bu tecrübelere hazırlıklı olup olmadığımız konusunda tatlı telaşlara kapıldığımız günler geldi. En nihayetinde kişinin kendi yolunu çizmesi için daima planlı olması ve dakik olması gerekmiyor. Kimi zaman en spontane gelişen olay bile hayatımızdaki kırılma anı olabilir.
Erken Kalkan Yol Alır Mı?
Ne demişler, işini erken yapan strese kurban gitmez. Hal böyle olunca son dakika yapılan işlerin, alınan kararların ve organize edilen planların ne kadar sağlıklı olduğunu bir kez daha düşünüyoruz. Şu konuda anlaşalım ve şapkamızı çıkarıp önümüze koyalım; kendi yolumuzu çizmek ve hayalini kurduğumuz hedeflere yaklaşmak bize bağlı. Hayatın bu kalabalığı, kaosu ve yoğunluğu içsel düşüncelerle baş başa kalmamız konusunda bizi imkansız durumlara soksa da ne istediğini bilen bir kişi daima erken adım atmak isteyecektir. Buradan şu anlaşılmamalı; "Erken atılan her adım olumludur." Hayır, şöyle düşünmek daha doğru; bir plana ya da düşünceye erkenden adapte olmak oluşabilecek olumsuz durumları daha rahat ardımızda bırakmamızı sağlamak için bize yardımcı olur.
Bana Ait ve Bana Özel
Zarafet ve incelikleri unutturan bir yeni dünya düzeni ile karşı karşıyayız. Hangimiz en öznel biçimde kendi istediği hayatı yaşayabiliyor? Ya da kreatif yanına güveniyor? Bunun suçlusu da biz değiliz ayrıca. Yeni dünya bize ekranlarda yaşanan bir hayatı gösterdi. Bu ekranların içinde yaşanan plastik yaşamlar "benlik" kavramını da etkiledi tabii ki. Özel hayatımızdaki dinamikleri en doğru biçimde yönetip yolumuzu belirlemek için ise kendimize ait bir düşünce yapısı ve değer kavramımız olması çok önemli.
Bahar ayının ışıltısı kuytuda kalmış düşüncelerinize ışık vururken düşünmekten, soru sormaktan, konfor alanınızdan çıkmaktan ve en önemlisi ise hayatı bütün kusurlarına rağmen kucaklamaktan korkmayın. Kendi yolumuzu çizme serüvenimizde hayatın sadelik ve görkemin el ele yürüdüğü muhteşemliklerde saklı olduğunu da unutmayın.