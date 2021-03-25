Çocuklar hayallerindeki mesleği resmedecek

Minika tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek #benbüyüyünce 23 Nisan Resim Yarışması'nda çocuklar, büyüyünce olmak istedikleri meslekle ilgili resimlerini yapacak, ödüllerin yanında, hayallerindeki mesleğin başarılı sürpriz bir ismi ile de tanışma fırsatı yakalayacak. minikaÇOCUK tarafında 3-7 yaş, minikaGO tarafında da 8-14 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan yarışmada çocuklar, istedikleri boya ile yaptıkları resimlerini minika.com.tr üzerinden açılacak başvuru sayfasından gönderebilecekler. 13 Nisan tarihine kadar devam edecek olan yarışmanın kazananları 20 Nisan'da minika ekranları ve minika Sosyal Medya Hesaplarından duyurulacak. Birinci dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet ve üçüncüler de D&R'dan 500 TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak.