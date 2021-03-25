'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden ‘Ceylan’a veda

atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' aksiyon ve hüzün dolu bir bölümle salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin yayınlanan son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu.Tuncay tarafından kaçırılan Ceylan, bölümün final sahnesinde Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Dizide Ceylan Çakırbeyli karakterine hayat veren Sanem Çelik bölüm sonrası ekiple vedalaştı. Sosyal medya hesabından "Bir Ceylan geçti, iyi ki!" mesajı yayınlayan Çelik, tüm ekibe teşekkür etti.