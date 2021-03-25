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Giriş Tarihi: 25.3.2021

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden ‘’a veda

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden ‘Ceylan’a veda

Ünlü oyuncu , rol aldığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisine önceki akşam veda etti. Çelik’in hayat verdiği ‘’ karakterinin ölümü son bölüme damga vurdu

atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' aksiyon ve hüzün dolu bir bölümle salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin yayınlanan son bölümüne Ceylan Çakırbeyli'nin ölümü damga vurdu.

Tuncay tarafından kaçırılan Ceylan, bölümün final sahnesinde Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Dizide Ceylan Çakırbeyli karakterine hayat veren Sanem Çelik bölüm sonrası ekiple vedalaştı. Sosyal medya hesabından "Bir Ceylan geçti, iyi ki!" mesajı yayınlayan Çelik, tüm ekibe teşekkür etti.
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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibinden ‘Ceylan’a veda
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