‘Farkındalık’ için buluştular

Uluslarası Down Sendromu Federasyonu (UDF), 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü önceki gün Sofitel İstanbul Taksim Otel'de düzenlediği etkinlikle kutladı. Türk ve Pakistanlı sanatçıların birer şarkıyla renklendirdiği törende, ev sahiplerine teşekkür plaketi verildi. UDF başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve UDF Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay, "Sosyal sorumluluk ve farkındalık ilkeleri ile hareket edilerek, Down Sendromlu yetişkin ve bireyler için hayata geçirilen dostluk projesine katkıda bulunanlarla onur duyuyoruz" dedi.