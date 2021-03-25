‘Kıvanç Tatlıtuğ’la oynamak isterim’

Dünyaca ünlü modacı Atıl Kutoğlu 'Space Mood' adlı yeni koleksiyonunun çekimlerini Faslı oyuncu Iman Casablanca ile yaptı. Önceki gün gerçekleşen çekimde konuşan Kutoğlu, "Casablanca, çok beğendiğim bir top model ve oyuncu. Sonbahar-kış koleksiyonum, Fashion TV üzerinden 200 ülkede izlenecek. Türk modasını bir kez daha dünyaya tanıtmış olacağız. Koleksiyonumda biraz da uzay çağına gönderme yaptım" diye konuştu. Casablanca ise "Türkiye de beğendiniz oyuncu var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir sürü oyuncu var, mesela Kıvanç Tatlıtuğ. Kendisini çok beğeniyorum oyuncu olarak, bir gün onunla çalışmak isterim."