Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi! ‘Siz hiç ABD’de acilde beklediniz mi?’ demişti

TEK KRİTER DOLAR MI?

Bunları yazmaktan bıktık ama Erbil, Özdemir gibi yabancı ülkelerde sağlık sorunları yaşayanlar, Türkiye'deki sağlık sisteminin değerini biliyor işte. Çifte vatandaş birçok gurbetçimiz de hem ücretsiz, hem de kaliteli hizmet sunulduğu için Türkiye'de tedavi oluyor. Uzmanlar, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirirken devletin sunduğu büyük sosyal hizmetlerden hiç bahsetmiyorlar! Bir ülkenin durumu sadece dolardaki artış üzerinden mi değerlendirilir? Ücretsiz sağlık, eğitim, yaşlılara bakım hizmetleri, sosyal yardımlar vs. bunlar neden değerlendirme dışı tutuluyor? Ekonomisi güçlü Avrupa ülkelerinde gıda yardımı için uzun kuyruklar oluştu. ABD'de bile tüp kuyruğuna girdi insanlar! Ekonomik sorunlar olsa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını tedavisiz bırakmıyor, ücretsiz tedavi sunuyor, dağ başında bir köyde olsa da kar makineleriyle yolu açıp yaşlı insanların Covid-19 aşısını yapıyor. Bu hizmetler de önemli değil mi? Sadece dolar kuru mu önemli? Ülken seni acilde bekletip, tedavi etmiyorsa, dolar kurunun düşük olması neye yarar? Not: Bizi hep güldüren, hayatımıza mutluluk katan Mehmet Ali Erbil'e acil şifalar diliyorum. Dualarımız seninle.