Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme

Ünlü şarkıc Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.



'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'



Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.





KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI



Aktan şiddetin hamilelik döneminde başladığını anlatıp, kendisini aldattığı dönemde evi terk ettiği için ünlü şarkıcı tarafından tehditle eve geri getirilip, hapsedildiğini ağır şekilde darba maruz kaldığını ve 'Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim' sözleriyle tehdide maruz kaldığını ifade etmişti. Savcılık soruşturması devam ederken Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan'a yaklaşmamasına karar vermişti.



'ÇAMUR AT İZİ KALSIN'



Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Deniz, yaptığı açıklamada "Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.'' demişti.



VELAYET DAVASI EKLENDİ



Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlat vermişti. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in velayetini annesi Feyza Aktan'dan almak için açtığı ilk celsesi Şubat ayında görülmüştü. Duruşmaya katılan Feyza Aktan, hukuk mücadelesi içerisinde olduğunu, gizlilik kararı olduğu için konuşamadığını açıklamıştı.





PEDAGOG İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Velayet davası çerçevesinde Feyza Aktan dün sabah saatlerinde pedagog ile görüşme yapmışlardı. Görüşme yapan bir diğer isim Özcan Deniz olmuştu. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Deniz, pedagog ile yaklaşık 2.5 saat görüşme yapmıştı.



TANIKLAR DİNLENDİ



Davanın ikinci celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı. İkilinin duruşmayı beklerken ki sessizliği dikkatlerden kaçmadı. Gizli devam eden davada tanıklar dinlendi.



"ÇOCUKLARDA İYİLEŞMEYEN YARA AÇIYOR"



Özcan Deniz'in tanıklarından Minik Kalpler El Ele Derneği Başkan'ı Nesrin Ercan tanık sıfatıyla dinlendikten sonra duruşma salonu önünde açıklamada bulundu. Ercan, "Annesi ve babasıyla büyümeli çocuklar keşke bütün bunlar yaşanmasa. Çocuklar kişisel hırslara kurban gitmesin. Bu davalar çocuklarda iyileşmeden yaralara yol açıyor." dedi.



ERTELENDİ



Oğullarının bakıcısı ve aile dostunun ardında Feyza Aktan'ın ablası ve komşuları tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından Feyza Aktan ve Özcan Deniz duruşma salonundan ayrı ayrı çıktı. Dava diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.