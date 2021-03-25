Son dakika: Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasındaki davada flaş karar!

Ünlü sanatçı Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İddianamede, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep ediliyordu.



HAKŞM KARŞISINA ÇIKMIŞTI



Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu şarkıcı Mustafa Sandal, hakim karşısına çıkmıştı. "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Sandal, "Arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Hakaret olarak algılamasına şaşırdım" demişti.

"DEFNE HANIMA İLTİFATTA BULUNDUM"



Mustafa Sandal kimlik sorgusunda, sanatçı olduğunu ve aylık ortalama 25 bin TL geliri olduğunu ifade etti. Mustafa Sandal savunmasında, "Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara saygıda kusur etmemeyi ilke olarak barındırıyorum. Bu nedenle burada olmaktan büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kitabımda bazı anılarımı paylaştığım ve dönemi yansıttığım hatıralara yer vermeye çalıştım. Defne Samyeli ile tanışıklığımız, arkadaşlığımız söz konusuydu." şeklinde savunmasını gerçekleştirmişti.

SAVCI: BERAATİNİ TALEP ETTİ



Duruşma savcısı mütalaasında, sanık tarafından kaleme alınan 11 Ocak 2020'de yayımlanan Beni Ağlatma isimli kitabın 163. sayfasında, müştekiye hakaret eyleminde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığını hatırlattı. Sanığın, müştekiye yönelik "Türkiye'nin en güzel üç akıllı kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu Hem çok güzel, hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaş olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti..." şeklinde sözler sarf etmesinin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraatine karar verilmesini talep etmişti.

Bugün istanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görüldü. Mustafa Sandal ve Defne Samyeli duruşmaya katılmadı. Samyeli'nin avukatı mütalaaya ilişkin savunmasında "Müvekkilim sanatçı olup tanınmaktadır. Mustafa Sandal, bütün Türkiye'ye yayınlanmış kitapta ilişki yaşamış gibi gösterilmiştir. Gazete ve röportajlarda onura etmek için söylediğini ifade etmiştir. Bir kadının nasıl onur olacağını mahkemeye bırakıyoruz" dedi.



FOTOĞRAF SUNDU



Sandal'ın avukatı " Mütalaa'yı kabul ediyoruz. Karşı tarafın eklemiş olduğu dilekçeyi kabul etmiyoruz. Sanki Mustafa Sandal ve Defne Samyeli hiç tanışmıyorlar gibi davranıyorlar. Fotoğrafta görüleceği üzere bir arkadaşlıkları söz konusu."diyerek mahkeme huzuruna Samyeli ve Sandal'ın aynı ortam içerisinde samimi bulunduğu iddia edilen bir fotoğrafı sundu.



BERAAT ETTİ



Mahkeme kararını açıkladı. Mustafa Sandal, üzerine atılı hakaret suçun işlenmediği anlaşıldığı gerekçesiyle beraat etti.