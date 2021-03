‘Son iki yılım çok zor geçti, kızlarım ışık oldu bana’

Geçtiğimız Eylül ayında kızları Alin ve Vera'yı dünyaya getiren manken Elif Ece Uzun, son iki yılının çok zor geçtiğini söyledi. İkizlerinden önce 5 aylıkken düşük yaptığını ve bebeğini kaybettiğini belirten Uzun, babasının da Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Magazinbox'a konuşan ünlü manken, "Çok travmatik bir yılın hamileliğime denk gelmesinden dolayı evden hiç çıkmadım. Umarım bir an önce bu salgın sona erer ve benim gibi kimsenin canından can gitmez" dedi.Uzun, kızlarına isim verme sürecini ise şöyle anlattı: "İlk ultrasonda doktor bir kız, bir erkek demişti. Hz. Ali'ye olan sevgimden Ali ismini koymak istiyordum ama kız olduğunu öğrenince Alin oldu. Alin, parıldayan demek. Vera'nın ismini ise rüyamda gördüm." Kendisini çok şanslı hissettiğini söyleyen Uzun, "Kızlar ışık oldu bana, şu an her şey bin katı güzel" dedi.