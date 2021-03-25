Togay düğün kafilesine tuzak kurdu! Türkiye ‘Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey, Boran Alp ve Gonca Hatun'un düğünü için toy kurulmasını istedi ve Kayı Obası Söğüt'te düzenlenen düğünde bir araya geldi. Bu sırada Süleyman ve Melik, Umur Bey'in Nikola ile anlaştığı bilgisini Dündar Bey'e verdi. Dündar Bey anlaşmadan bahsedince, Umur Bey ve Malhun Hatun'un bir kez daha kendisinden habersiz iş yapması üzerine Osman Bey küplere bindi.