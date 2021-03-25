‘Türkiye’de ödül törenleri torpil üzerine kurulu’

'Piyanist' albümüyle 'Yılın En İyi Albümü (Erkek Sanatçı) ödülünün sahibi olan Sinan Akçıl, tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Akçıl, "Türkiye'de ödül törenleri hiç adil değil. Bu özel bir ödül ve o yüzden buradayım. Yoksa bu pandemide beni kimse buraya getiremezdi. Bütün ödül törenleri torpil üzerine kuruludur" dedi. Geçtiğimiz günlerde Burcu Kıratlı ile ikinci kez nikah masasına oturan Akçıl, evine ödüller için özel bir dolap yaptırdığını da açıkladı. Akçıl, "Benim 130 tane ödülüm var. Burcu'nun da 5-10 tane. Toplam 140 ödülümüz var" diye konuştu. Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde kozmetik reklamında yer alan eşinden de "Burcu, reklamda oynayan diğer oyuncuları çöpe attı" diyerek övgüyle söz etti.