Ünlü model Ebru Şancı'ya tehdit suçlaması

Magazinci Seyhan Erdağ iddiaya göre kendisine ait bir sosyal medya hesabından Ebru Şancı'nın mankenlik yaparken çekilen üstsüz fotoğraflarını yayınladı ve fotoğrafların altına, 'Karnı açık poz vermemi istiyorlar ama vermiyorum' diyerek alaylı bir mesaj paylaştı. Erdağ'ın paylaşımı sonrası savcılığa başvuran Şancı, 'Mankenlik yaptığım dönemde çekilen görüntülerimi kullanarak beni küçük düşüren Erdağ'ın cezalandırılmasını istiyorum. Evlendim ve 2 çocuk sahibiyim. 3. Çocuğumu da bekliyorum. Bu yapılan özel hayatımın ihlalidir' diyerek şikayetçi oldu. Savcılık tarafından Şancı'nın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.