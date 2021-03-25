Haberler Günaydın Haberleri Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar eski eşi Selin Barlas'a şiddetten yargılanacak! Kafasına yumrukla vurup yaraladı...
Giriş Tarihi: 25.3.2021 13:24 Son Güncelleme: 25.3.2021 13:42

Ünlü spor yorumcusu eski eşi 'a şiddetten yargılanacak! Kafasına yumrukla vurup yaraladı...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar eski eşi Selin Barlas'a şiddetten yargılanacak! Kafasına yumrukla vurup yaraladı...

Boşandıkları gün eşiyle son bir akşam yemeği yemek isteyen ünlü spor yorumcusu ve 'ın yemekte başlayan tartışması evde arbedeye dönüştü. Cem Dizdar, eski eşini kafasını yumruklayarak kemik kırığı oluşturacak şekilde etti. Selin Barlas'ın ihbarı sonrası ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar hakkında dava açıldı.

Spor camiasının tanınan yorumları arasında yer alan Cem Dizdar eşi Selin Barlas, 16 Ekim günü boşandı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra son bir akşam yemeği yemek istedi. Bunun için İstinye'de bir restoran giden çift arasında yeniden tartışma yaşandı.

KAFASINI YUMRUKLAYARAK DARP ETTİ

İddiaya göre Barlas'ın evine giden çift arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yine iddiaya göre Cem Dizdar, Selin Barlas'ın göğsüne, kafasına yumrukla vurup yaraladı. Dizdar, iddiaya göre eski eşini darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.



DAVA AÇILDI

Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan Selin Barlas'ın vücudunda kemik kırığı olacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılığa başvurarak şikayetçi olan Barlas, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Vücutta Kemik Kırığı Olacak Biçimde Yaralama, Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. 6,5 yıla kadar hapsi istenen Cem Dizdar, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar eski eşi Selin Barlas'a şiddetten yargılanacak! Kafasına yumrukla vurup yaraladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA