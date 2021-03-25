Ünlü spor yorumcusu Cem Dizdar eski eşi Selin Barlas'a şiddetten yargılanacak! Kafasına yumrukla vurup yaraladı...

Spor camiasının tanınan yorumları arasında yer alan Cem Dizdar eşi Selin Barlas, 16 Ekim günü boşandı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra son bir akşam yemeği yemek istedi. Bunun için İstinye'de bir restoran giden çift arasında yeniden tartışma yaşandı.

KAFASINI YUMRUKLAYARAK DARP ETTİ

İddiaya göre Barlas'ın evine giden çift arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yine iddiaya göre Cem Dizdar, Selin Barlas'ın göğsüne, kafasına yumrukla vurup yaraladı. Dizdar, iddiaya göre eski eşini darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.





DAVA AÇILDI

Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan Selin Barlas'ın vücudunda kemik kırığı olacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılığa başvurarak şikayetçi olan Barlas, eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Vücutta Kemik Kırığı Olacak Biçimde Yaralama, Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. 6,5 yıla kadar hapsi istenen Cem Dizdar, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.