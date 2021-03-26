13’ün uğuruna inanırım

FERHAT Göçer, Mayıs'ta çıkaracağı yeni albüm öncesi, 'Sorarlarsa' isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı şarkı ve klibi sonrası büyük beğeni toplayan Göçer, parçanın bugünden itibaren de tüm dijital platformlarda yer alacağını belirtti.Klip ve şarkı, Göçer'in Youtube kanalında yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 300 binin üzerinde izlenme alarak trend listesine girdi. Sanatçı, Youtube kanalına gelen dört bin yoruma da tek tek cevap verdi. Kendisinden uzun zamandır beklenen büyük bir aşk şarkısının geldiği yönünde tepkiler alan sanatçıya "İşte beklediğimiz Ferhat Göçer şarkısı'' yorumları yağdı. 13 sayısının uğuruna inanan sanatçı, 13 şarkıdan oluşacak 13'üncü albümünü 13 Mayıs'ta çıkaracak.