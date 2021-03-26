Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

"İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."