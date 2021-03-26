Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla üne kavuşan, son olarak "Doya Doya Moda" programıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan çıktığı Uludağ tatilinde dehşeti yaşadı.
HASTANELİK OLDU
Her yaptığı paylaşımla ve açıklamayla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşinin saldırıya uğradığını açıkladı.
SALDIRIYA UĞRADI
İddiaya göre, Bahar Candan Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında "Seni ve tipini beğenmiyorum" diyen bir adam tarafından yüzünden saldırıya uğradı.
Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan yaşananları şu sözlerle anlattı:
"İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım."