Çocukluk arkadaşları bu klipte

GENÇ sanatçı Bilal Sonses, yeni single çalışması 'Şimdiki Aklım'la bir kez daha müzikseverlerle buluştu. Şarkının klibinde çocukluk arkadaşlarını oynatan Sonses, klibin bir bölümünü de doğduğu mahalle olan Mevlanakapı'da çekti. Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen klip için Sonses, "Klibi çocukluk arkadaşlarımla ve doğduğum yerde çektiğim için çok mutluyum. Ben geçmişi her zaman özleyen biriyim. Mahalle kültürünü de seviyor ve özlüyorum" dedi. Söz, müzik ve düzenlemesi de Bilal Sonses imzası taşıyan 'Şimdiki Aklım' şarkısı, bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.