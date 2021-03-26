Enbe’den 10 milyon rekoru

BEHZATGerçeker şefliğindeki Enbe Orkestrası'nın İlyas Yalçıntaş ile birlikte seslendirdiği 'Mecnun' şarkısı, YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaşarak rekor kırdı. Bir diğer dijital platform olan Tik Tok'ta ise 165 binin üzerinde video çekilen başarılı şarkı, radyo dinlemelerini ölçen radiomonitor listelerinde de uzun zamandır ilk 5 şarkı arasında yer alıyor. Gerçeker, bu başarıyla ilgili "Koronavirüs döneminde müzik severlerin içini ısıtacak sevgi dolu bir şarkı sunmaya çalıştık, gösterdikleri ilgi için hepsine teşekkürler ediyorum" diye konuştu.