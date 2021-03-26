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Giriş Tarihi: 26.3.2021

'dan eski sevgiliye sert sözler: Erkek müsveddesi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Ceren Hindistan'dan eski sevgiliye sert sözler: Erkek müsveddesi

'ın kendisini kemerle dövdüğünü iddia ettiği , İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı. Bunun üzerine Ceren Hindistan, "Erkek müsveddesi sana gülüyorum. Bu kadar mı korktun benden? Dayak yediğim fotoğraflar, sığındığım otel sahiplerinin beyanlarına kadar her şey belgeli" dedi.

Ceren Hindistan ile kızının babası Ümit Aslan arasında sular durulmuyor. Hindistan'ın kendisini kemerle dövdüğünü iddia ettiği Aslan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı. Bunun üzerine ünlü oyuncu, "Erkek müsveddesi sana gülüyorum. Bu kadar mı korktun benden? Dayak yediğim fotoğraflar, sığındığım otel sahiplerinin beyanlarına kadar her şey belgeli" dedi.

Hindistan, "Aslan parçası, küçük aklıyla sanki ben peşinden koşuyormuşum gibi algı yaratmaya çalışıyor. Sen giderken ben master yapıp dönüyordum" diye konuştu.
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Ceren Hindistan'dan eski sevgiliye sert sözler: Erkek müsveddesi
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