Eski sunucu Güner Ümit yıllar sonra ortaya çıktı ve sessizliği bozdu! "Tecavüzcün ben miyim?" Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan etti...

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben en son televizyonlara 2006'da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki 'Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.' Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!"