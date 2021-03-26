MasterChef Güzide Mertcan'dan Youtuber şikayeti! "Siber zorbalığa maruz kalıyorum"

Dilekçesinde Youtuber Benli'nin kendisi ile ilgili rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirten Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.