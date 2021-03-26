MasterChef Güzide Mertcan'dan Youtuber şikayeti! "Siber zorbalığa maruz kalıyorum"

31 yaşındaki Güzide Mertcan, 2019 yılında özel bir televizyon kanalında katıldığı program ile adını duyurdu. Eşi Mustafa Özcan ise Dof Robotik isimli şirktin kurusuydu. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen genç kadın, 7 milyon lira değerindeki evinin haber olmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hakkındaki haberler arından Youtuber Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı. Videoda Güzide-Mustafa Mertcan çiftinin sahibi olduğu lüks yaşamla ilgili yorumda bulundu.
'SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALDIM'
Ata Benli tarafından yayınlanan video sonrası, savcılığa suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, Benli'nin sarf ettiği sözlerle iftiraya maruz kaldığını huzur ve sükununun bozulduğunu ileri sürdü.
Dilekçesinde Youtuber Benli'nin kendisi ile ilgili rüşvet vererek programda kaldığı, lüks yaşamı sayesinde tanınırlığının arttığı gibi gerçek dışı sözler sarf ettiğini belirten Mertcan, siber zorbalığa maruz kaldığını, şahsın tanınırlığının yüksek olduğu için hakkında sözlerle onur ve saygınlığının zedelendiğini beyan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.