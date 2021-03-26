Buket Aydın ile Emir Sarıgül’ün beraberlik haberini ilk kez GÜNAYDIN duyurmuştu. Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi bitti. Emir Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Buket Aydın, ilişkiye son noktayı koydu. Buket Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor" dediği öğrenildi.
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi sona erdi. Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Aydın, ilişkiye son noktayı koydu. Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor.
Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.
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Buket Aydın ile Emir Sarıgül aşkı bitti! Şok ayrılığın nedeni...