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Giriş Tarihi: 26.3.2021 10:42 Son Güncelleme: 26.3.2021 10:51

'nın yıldızı ile aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı! Meğer Melis İşiten ile ...

Maraşlı'nın yıldızı Melis İşiten ile Sergen Deveci aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı! Meğer Melis İşiten ile Sergen Deveci...

ATV ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi ""da Dilşad karakterine hayat veren ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Uzun zaman sonra Maraşlı ile ekranlara dönen Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu olan ile evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Biten evliliğinin ardından İşiten, aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel oyuncu, sunucu 'ye gönlünü kaptırdı, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Hal böyle olunca Melis İşiten (31)- (29) aşkının nasıl başladığı merak konusu oldu. İşte sürpriz aşkın tüm detayları...

Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ada adında bir kız çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen sık sık bir araya geliyor.

SÜRPRİZ AŞK

Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşkını ilan etmesinden sonra, İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdı. Melis İşiten ile Sergen Deveci aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı.

PROGRAMDA YAKINLAŞTILAR

Snob Magazin'in haberine göre; Melis İşiten, geçtiğimiz ay Sergen Deveci'nin sunduğu Daniska Show'a konuk oldu. Program esnasında Melis İşiten ile Sergen Deveci arasında duygusal yakınlaşma yaşandı.

Melis İşiten'in güzelliği ve güler yüzünden etkilendiği öğrenilen Sergen Deveci, program sonrasında da Melis İşiten ile görüşmeyi sürdürdü. Deveci, geçtiğimiz günlerde İşiten'e romantik bir atmosferde aşkını ilan etti. Melis İşiten, kızı Ada'dan da onay alıp yeni bir aşka yelken açtı.

İşiten, Sergen Deveci'nin aşkını ilan etmesinden sonra, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben.

Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" diyerek aşkını duyurdu.

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Maraşlı'nın yıldızı Melis İşiten ile Sergen Deveci aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı! Meğer Melis İşiten ile Sergen Deveci...
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