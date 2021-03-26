Maraşlı'nın yıldızı Melis İşiten ile Sergen Deveci aşkının nasıl başladığı ortaya çıktı! Meğer Melis İşiten ile Sergen Deveci...

Melis İşiten'in güzelliği ve güler yüzünden etkilendiği öğrenilen Sergen Deveci, program sonrasında da Melis İşiten ile görüşmeyi sürdürdü. Deveci, geçtiğimiz günlerde İşiten'e romantik bir atmosferde aşkını ilan etti. Melis İşiten, kızı Ada'dan da onay alıp yeni bir aşka yelken açtı.