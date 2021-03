Tasarımcı Simay Bülbül ‘Sen benim karnımdan değil kalbimden doğdun’

Ödüllütasarımcı Simay Bülbül, 8 yaşındaki oğlu Yaşar'ı iki yıl önce nasıl koruyucu ailelik sistemiyle yuvalarına dahil ettiğini sosyal medya hesabında anlattı. Anaokulu sahibi babasının ani ölümünün ardından Darülaceze'de bir grup çocuğa gönüllü annelik yapmaya başladığını söyleyen Bülbül, iki yılın sonunda koruyucu ailelik sistemiyle tanıştığını belirtti. Eşi Serhan Bey'le bu sistem sayesinde oğlu Yaşar'ı yuvalarına dahil ettiklerini söyleyen Bülbül, şöyle devam etti: "Biz koruyucu annelere 'kalbiyolojik anne' deriz. Biz çocuklarımızı karnımızda değil belki ama kalbimizde yetiştiriyoruz ve oradan doğuruyoruz. Oğluma her zaman doğruyu söylüyorum. 'Sen benim karnımdan değil, kalbimden doğdum' derim."BÜLBÜL, asıl sürprizin ise oğlunun eve geldiği gün hamile olduğumu öğrenmemdi. "Bu inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir hissiyattı" diyen tasarımcı, duygularını "Ve o yüzden de benim gördüğüm en değerli kardeşten birisi. Can bağı mı, kan bağı mı diye sorarız hep. Bence can bağı" sözleriyle dile getirdi.