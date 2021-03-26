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Giriş Tarihi: 26.3.2021

Tasarımcı ‘Sen benim karnımdan değil kalbimden doğdun’

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Tasarımcı Simay Bülbül ‘Sen benim karnımdan değil kalbimden doğdun’

Tasarımcı , “İki oğlum var. Yaşar’ı koruyucu ailelik sistemiyle evlatlık aldım. Ali Osman’ı ise ben doğurdum. Birini karnımda, birini kalbimde büyüttüm” diyor

Ödüllü tasarımcı Simay Bülbül, 8 yaşındaki oğlu Yaşar'ı iki yıl önce nasıl koruyucu ailelik sistemiyle yuvalarına dahil ettiğini sosyal medya hesabında anlattı. Anaokulu sahibi babasının ani ölümünün ardından Darülaceze'de bir grup çocuğa gönüllü annelik yapmaya başladığını söyleyen Bülbül, iki yılın sonunda koruyucu ailelik sistemiyle tanıştığını belirtti. Eşi Serhan Bey'le bu sistem sayesinde oğlu Yaşar'ı yuvalarına dahil ettiklerini söyleyen Bülbül, şöyle devam etti: "Biz koruyucu annelere 'kalbiyolojik anne' deriz. Biz çocuklarımızı karnımızda değil belki ama kalbimizde yetiştiriyoruz ve oradan doğuruyoruz. Oğluma her zaman doğruyu söylüyorum. 'Sen benim karnımdan değil, kalbimden doğdum' derim."

'ÖNEMLİ OLAN KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞI'
BÜLBÜL, asıl sürprizin ise oğlunun eve geldiği gün hamile olduğumu öğrenmemdi. "Bu inanılmaz bir keyif, inanılmaz bir hissiyattı" diyen tasarımcı, duygularını "Ve o yüzden de benim gördüğüm en değerli kardeşten birisi. Can bağı mı, kan bağı mı diye sorarız hep. Bence can bağı" sözleriyle dile getirdi.

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Tasarımcı Simay Bülbül ‘Sen benim karnımdan değil kalbimden doğdun’
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