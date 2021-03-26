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Giriş Tarihi: 26.3.2021 17:57 Son Güncelleme: 26.3.2021 18:26

Son dakika: 'da sevgilisi tarafından darbedilen olayında flaş gelişme! Sevgilisi serbest bırakıldı!

Son dakika: Uludağ'da sevgilisi tarafından darbedilen Bahar Candan olayında flaş gelişme! Sevgilisi serbest bırakıldı!

Son Dakika... Sosyal medya fenomeni ve adını bir moda yarışmasıyla duyuran , 'da erkek arkadaşı tarafından darbedildi. Candan'ın yüzüne cep telefonuyla vuran ve Candan'ı yaralayan . gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sevk edilen Murat D., adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Son Dakika haberi...Özel bir televizyon kanalında katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ne geldi. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı.

"NEDEN BAŞKASIYLA KONUŞUYORSUN?" DEDİ VE CANDAN'IN YÜZÜNE CEP TELEFONUYLA VURDU

Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü.

SERBEST BIRAKILDI

Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., dün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Uludağ'da sevgilisi tarafından darbedilen Bahar Candan olayında flaş gelişme! Sevgilisi serbest bırakıldı!
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