Son dakika: Uludağ'da sevgilisi tarafından darbedilen Bahar Candan olayında flaş gelişme! Sevgilisi serbest bırakıldı!

Son Dakika haberi...Özel bir televizyon kanalında katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, erkek arkadaşı Murat D. ile İstanbul'dan tatil için Uludağ 2'nci Oteller Bölgesi'ne geldi. İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı.

"NEDEN BAŞKASIYLA KONUŞUYORSUN?" DEDİ VE CANDAN'IN YÜZÜNE CEP TELEFONUYLA VURDU

Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü.