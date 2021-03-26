Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Mart 2021 Cuma! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Mart 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ VENÜS'ÜN KALBİNDEN GEÇECEK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 26 MART 2021 CUMA

Astrogündem: Güneş-Venüs kavuşumu, sanat camiasını sarsan olayları gündeme getirebilir. Dünya hızlanırken, kargo şirketlerinin yaşadığı dönüşümleri konuşabiliriz. 18 Haziran 1971'de Jüpiter – Akrep döngüsü kuruluşlu FedEx, yönetimsel değişikliği ile taşımacılık sektöründe birçok devinimi başlatacak. 1971 doğumlu olup hukuksal sorunu olanlar için önemli bir süreç başlıyor.

Koç: Haftanın son iş gününde uzun süredir beklediğin iş teklifi kapını çalabilir. Sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırmak için programını yeniden düzenleyeceksin.

Boğa: Bulunduğun ortamdaki dağınıklıkları toplamak için harekete geçeceksin. Yalnız bir Boğa burcuysan, beklemediğin birisinden gelecek aşk itirafı seni şaşırtabilir.

İkizler: Evin dekorasyonu ile ilgilenmek, eksiklerini tamamlamak isteyeceksin. Son günlerde yaptığın harcamaları kontrol etmek isteyeceksin.