Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Mart 2021 Cuma! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Mart 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 26 Mart 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ VENÜS'ÜN KALBİNDEN GEÇECEK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Venüs kavuşumu, sanat camiasını sarsan olayları gündeme getirebilir. Dünya hızlanırken, kargo şirketlerinin yaşadığı dönüşümleri konuşabiliriz. 18 Haziran 1971'de Jüpiter – Akrep döngüsü kuruluşlu FedEx, yönetimsel değişikliği ile taşımacılık sektöründe birçok devinimi başlatacak. 1971 doğumlu olup hukuksal sorunu olanlar için önemli bir süreç başlıyor.
Koç: Haftanın son iş gününde uzun süredir beklediğin iş teklifi kapını çalabilir. Sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırmak için programını yeniden düzenleyeceksin.
Boğa: Bulunduğun ortamdaki dağınıklıkları toplamak için harekete geçeceksin. Yalnız bir Boğa burcuysan, beklemediğin birisinden gelecek aşk itirafı seni şaşırtabilir.
İkizler: Evin dekorasyonu ile ilgilenmek, eksiklerini tamamlamak isteyeceksin. Son günlerde yaptığın harcamaları kontrol etmek isteyeceksin.
Yengeç: İş yerinde yaşadığın problemler geride kalacak. Uzun süredir ertelediğin saç stilini değiştirme fikri için bugün hareket geçeceksin.
Aslan: Kendi çıkarlarını düşünen bencil kişileri hayatından çıkaracaksın. Sağlık konusundaki şüphelerin bugün ortadan kalkıyor.
Başak: Maddi anlamda zor günlerden geçtiğin bugünlerde elini rahatlatacak gelişmeler olabilir. İş yerinde terfi haberi kapını çalabilir.
Terazi: Ay bugün toprak burcunda hareket ediyor. Yoga yaparak kötü düşüncelerden arınmak isteyebilirsin. Beklemediğin bir iş fırsatı karşına çıkabilir.
Akrep: Yeni bir sayfa ile haftanın son iş gününe başlayacaksın. Aldığın kararların arkasında durarak güçlü bir irade ortaya koyacaksın.
Yay: Hukuksal konularda beklediğin bir haber varsa, sabah saatlerinde gelişmeler olabilir. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşın senden yardım isteyebilir.
Oğlak: Evindeki eski eşyalarını düzenlemek, ihtiyacın olmayanları kenara ayırmak isteyeceksin. Tatil planları gündeminde yer alabilir.
Kova: Kendi işini kurmak isteyen bir Kova burcuysan, bankalar ile olan görüşmelerini arttıracaksın. Bugünlerde beslenmene daha fazla dikkat etmelisin.
Balık: Bugün tükettiğin kahve sayısına dikkat etmelisin. Aile içerisinde boşanmış birisi varsa, hayatındaki gelişmelerin olumlu seyretmesi seni mutlu edecek.
GÜNEŞ VENÜS'ÜN KALBİNDEN GEÇECEK
Dünya Hızına Hız Katıyor
İnsanlık günden güne zincirlerinden kurtulmak istediği bir sürecin içinden geçiyor. Güneş ve Venüs'ün bu kavuşumu ise "özgürlük" kelimesini her zamankinden daha güçlü bir şekilde hissettirecek bizlere. Prangalar giymiş bütün rutinlerimiz artık serbest kalmak istiyor. Mevsim bahar ekinoksu ile uyanmaya başlamışken içimiz içimize sığmayacak.
"Dünyanın geçen yıldan beri boğuştuğu bir takım global krizlerin kişisel hayatlarımıza da yansımaları oldu elbet. Düşüncelerimize dahi set kuran bu krizlerden kurtulma yoluna girerken herkese "patron kim?" dedirten bir kavuşumdayız. Güneş, Venüs'ün kalbinden geçerken baskılardan kurtulmanın altını çizecek."
Dişil Bir Kavuşum
Astrolojinin yapı taşlarından olan Güneş, aşkın gezegeniyle kavuşum yaparken aynı zamanda dünya üzerindeki dişil gücü uyandıracak. Venüs'ün etkisi ile daha da güçlenecek olan bu dişil enerji bütün dünyada kadınları ön plana çıkaracak. Ailemizdeki kadın üyelerden, kadın yöneticilere, kadın bilim insanlarından, kadın siyasetçilere kadar ne kadar ön plana çıktıklarına hep beraber tanıklık edeceğiz.
Güneş Venüs İle Kavuşum Yaparken Adından Söz Ettirecek Kadınlar
Yılın En İddialı Günlerinden Birisi
26 Mart tarihi 2021 yılının en iddialı günlerinden bir tanesi olacak diyor Güneş ve Venüs kavuşumu. Algıları baştan yazan ve davranışlara reset atacağını vurgulayan bu kavuşum hayatlarımızda çıkabilecek ani tartışmaların önüne geçmemizi destekleyecek. Uzun zamandır suskun kalanlar, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlarken narsist olanları zor zamanlar kucaklayacak.
Sosyal yaşamlarımızdaki tıkanmaların yavaş yavaş azaldığını fark ederken, yeni insanlarla tanışmaktan ve konuşmaktan korkmayacağız. Güneş'in aşkın gezegeni Venüs ile kavuşum yapması çeşitli sevgi gösterilerini gündeme taşıyacak. İlişkilerimizdeki derinlik daha çok anlam kazanacak.
Haritasında Güneş – Venüs Kavuşumu Olanlar!