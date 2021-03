Annem her bölümü ağlayarak izliyor ‘içim acıyor’ diyor

Anne ve babalarını kaybeden dört kardeşin hikayesini anlatan 'Kardeşlerim'in 'Ömer'i Yiğit Koçak ile bir araya geldik... Ayakkabısının yırtık olmasından yakındığı sahneyle herkesin yüreğine dokunan 'Ömer'i canlandıran Koçak, sahneleri çekerken tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.Gerçekliği. Bunun gerçekten olabilecek olması beni çok etkiledi. Dört kardeşin çaresizlik içinde tek başlarına kalması içime dokundu.Duygusu çok ağır sahneler vardı ama biri, daha ilk okuduğumda tüylerimi diken diken etti. Sütlaç sahnesi.Anneden kalan son sütlacı yemek... Oynarken beni duygusal olarak en çok zorlayan sahneydi. Hâlâ düşününce bir garip oluyorum.Çaresizlik. Bir başına kalmanın ne olduğunu, hayatta kalmanın zorluğunu, dünyanın ne kadar acımasız olabileceğini görüyorum. Her yeni bölüm geldiğinde ne zaman yüzleri gülecek diye okuyorum.Bu dünyadan alacakları var ve o günü sabırsızlıkla bekliyorum.'Ömer'in bunu öğrenmesini istemezdim. Ben kıyamıyorum galiba 'Ömer'ime. (Gülüyor) Benim için o kadar süreden sonra bir şey değişmezdi.Bana o kadar sene sahip çıkan annemdir. Gerisinin bir önemi yok.Çok emek verdik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Seyircimiz de bizimle aynı duyguları hissetti ve emeğimizi karşılıksız bırakmadı.Seyircimiz bizi kısa sürede benimsemiş. 'Gelin bizim evimizde yaşayın' diyen, para yollamaya çalışan, hatta bana ayakkabı almaya çalışan da var. İzleyicilerden gördüğümüz bu samimiyet bizleri ailelerinin birer parçası olarak görmeleri hepimizi çok mutlu ediyor.Yakın çevremden diziyi izleyip ağlamayan olmadı. Annem çok üzülüyor izlerken. Her bölüm sonrası arayıp "Ne zaman kurtulacaksınız oğlum, benim yüreğim dayanmıyor" diyor.Ekonomi okuyordum.Ama her zaman içimde oyunculuk isteği vardı. Son bir senede ise çok emek verdim, çabaladım. Buradan benim kahrımı çeken sevgili hocam Serap Matyaş'a da saygılarımı sunuyorum.Yedi sene basketbol oynadım, bateriyle ilgilendim, hatta bir süre eğitmenlik yaptım.Lisede rock gruplarıyla sahne alıp, paramı kazanırdım.Şu aralar iyi bir dinleyiciyim.Dünyalar komiği Karadenizlibir ailede büyüdüm. Süreklisokaktaydım. Eve girmezdim.Sokakta çok vakit geçirmek, gerçektensosyal hayatta büyük avantajlarsağlıyor. Beni eve hapsetmeyenaileme çok teşekkür ediyorum. (Gülüyor).Benden 7 yaş küçük bir kızkardeşim var. Aramızda yaş farkıolduğu için abilik, benim için babalıkprovasıydı.atv ile güzel bir bağımız var.Başka bir kanalda çalışmadım. Kardeşlerimprojesiyle bağımızı dahada güçlendirdik.