Didem Uzel Amerika'da yaşadığı hırsızlık şokunu anlattı: Birinden dilenecektim, başka şansım yoktu!

Dokuz yıl Amerika'da yaşayan tescilli güzel, başından geçen ilginç olayları anlattı. Uzel, "Yeni doğum yapmıştım. Amerika'ya da yeni alışmaya başlıyordum. Oğlumu uyutup koştura koştura alışverişe gidiyordum. Bir gün yine böyle kısıtlı bir anda biraz dolaşmak ve ihtiyaçlarımı almak için dışarı çıkmıştım.