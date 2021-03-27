Feridun Düzağaç'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi! Göz altı torbalarını aldıran Feridun Düzağaç'ın yüzü morluklar içinde!

"OPERASYON GEÇİRDİM"

Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine "Dayak yedim" diye espri yaptı.