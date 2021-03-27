Haberler Günaydın Haberleri Feridun Düzağaç'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi! Göz altı torbalarını aldıran Feridun Düzağaç'ın yüzü morluklar içinde!
Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:35 Son Güncelleme: 27.3.2021 11:37

'ın görenleri şaşkına çevirdi! Göz altı torbalarını aldıran 'ın yüzü morluklar içinde!

Feridun Düzağaç'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi! Göz altı torbalarını aldıran Feridun Düzağaç'ın yüzü morluklar içinde!

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve aranjör , önceki gün Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Göz altındaki morluklarla dikkat çeken , “Dayak yedim” diyerek önce şaşırttı, sonra gülerek espri yaptığını belli etti. Ünlü sanatçının göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.

Feridun Düzağaç, önceki gün Londra'da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy'deki bir mekanda kahvaltı yaptı.

"SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIM"

Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen şarkıcı, "Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim" dedi.

"OPERASYON GEÇİRDİM"

Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine "Dayak yedim" diye espri yaptı.

Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç'ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Feridun Düzağaç'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi! Göz altı torbalarını aldıran Feridun Düzağaç'ın yüzü morluklar içinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA