Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak: Annem her bölümü ağlayarak izliyor ‘içim acıyor’ diyor!

Anne ve babalarını kaybeden dört kardeşin hikayesini anlatan 'Kardeşlerim'in 'Ömer'i Yiğit Koçak ile bir araya geldik... Ayakkabısının yırtık olmasından yakındığı sahneyle herkesin yüreğine dokunan 'Ömer'i canlandıran Koçak, sahneleri çekerken tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

Kardeşlerim'in senaryosunu okuduğunuzda en çok içinize dokunan şey neydi?

Gerçekliği. Bunun gerçekten olabilecek olması beni çok etkiledi. Dört kardeşin çaresizlik içinde tek başlarına kalması içime dokundu.