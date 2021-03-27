Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den Ece Erken'e tazminat davası: Şiddet gören kadınlar için bağışlayacağım!

Kadına karşı işlenen şiddet eylemlerinin ceza alması, suçu işleyenler için caydırıcı olmaktadır. Hukuk önünde herkes eşittir. Ece Erken'in de hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermesi için suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davası açmıştık. Soruşturma ve dava devam ediyor. Bu dava sonucundan kendi adıma maddi bir beklentim yok. Tazminata karar verilmesi durumunda hak kazandığım bedeli şiddet gören kadınlar için kullanılmak üzere hayır kurumlarına bağışlayacağım" dedi.