Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Mart 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Mart 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY TERAZİ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: 2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.
Koç: Bugünü ertelediğin görüşmen varsa onu gerçekleştirerek değerlendirmek isteyeceksin. Arkadaşlarının önerdiği diyet programını uygulamaya başlayacaksın.
Boğa: Yakın çevrenden birisinin seni kıskandığını öğrenebilirsin. Hayatındaki olumlu gelişmeler, motivasyonunu arttıracak.
İkizler: Uzun süreli birlikteliği olan bir İkizler burcuysan, beklemediğin sürpriz gelişmeler olabilir. Gün boyunca telefonun elinden düşmeyecek.
Yengeç: Soğukkanlı bir şekilde vereceğin kararlar ile ailenden takdir göreceksin. Evli bir Yengeç burcuysan, eşinle birlikte katılacağın bir davet olabilir.
Aslan: Eğitim hayatın ara vermek zorunda kaldıysan, kararını gözden geçireceksin. Karşına yeni fırsatlar çıkabilir. Kıskançlık konusu bugün gündeminde olacak.
Başak: Yakın çevrenin desteği ile zor günleri daha kolay bir şekilde atlatacaksın. Uzun süredir yalnız bir Başak burcuysan, duygusal hayatın hareketlenebilir.
Terazi: İkilemde kaldığın konularda artık bir karara varmalısın. Tercih yapman gereken konular karşına gelecek. Beklemediğin bir telefon görüşmen olabilir.
Akrep: Uzak akrabalarınla sınav verdiğin bir gündesin. Edebiyata karşı ilgisi olan bir Akrep burcuysan, kaleme almak istediğin eser için araştırmalara başlayacaksın.
Yay: Müziğe karşı ilgisi olan bir Yay burcuysan, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek isteyeceksin. Harcamalarının artması dikkatinden kaçmayacak.
Oğlak: Yakın çevren ile olan iletişiminde yanlış anlaşılmalar olabilir. Aile büyüklerinden yardım isteyeceğin konular gündemine gelecek.
Kova: Sosyal medya paylaşımlarına daha fazla dikkat edeceksin. Evli bir Kova burcuysan, eşinle baş başa vakit geçirmek isteyeceksin.
Balık: Evdeki eşyaları değiştirme fikrini hayata geçireceksin. Evli bir Balık burcuysan, eşinin ailesiyle ilgili sevindirici gelişmeler seni mutlu edecek.
DOLUNAY TERAZİ BURCUNDA
"2021 Yılı Başlasın O Zaman!" diyen Dolunay Bu Dolunay!
28 Mart 2021 Pazar günü Türkiye saati ile 20.48'de 8 derece ile Terazi burcunda gerçekleşecek Dolunay; "Dokunulmazlara da dokunulur!" dedirtecek.
Bir Gemide İki Kaptan Olmaz.
Dolunay'ın gökyüzündeki etkisi oldukça güçlü. Dolayısıyla Dolunay'ın hedefi; Önemli virajlarda bekleyen konular ve konuşulmayanları konuşturmak olacak. Güneş ve Ay'ın birbirine meydan okuması; Bahara, ağaçların yeşillenip, dallanıp budaklanmalarına şahit olacağımızı işaret ediyor. Bunun yanı sıra özgürlüğümüz için gün saydığımız, belirsizlikten kurtulmak için çabaladığımız dünyamıza ışık gibi doğacak. 8 derecede hızlanan Venüs, Chiron ve Güneş safları sıklaştırmış olacak ve köşelerinde oturacaklar. Türkiye'de önemli anket sonuçları tek tek açıklanırken ülkemizin politikası hız kazanacak.
Peki, Türkiye'nin Astroloji Haritasına Göre 8 Derecede Gerçekleşecek Dolunay'da Kimleri Ve Hangi Kurumları Konuşacağız?
''Var Olma'' Mücadelesini Tadacağız
28 Mart günü Terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay Türkiye'nin 11. Eviyle ilişkili olacak. Yani; ülkemizin dış sorunları ile içeride yapılan önemli politik anketler ve anket şirketleri göz önünde olacak. Aynı zamanda dünyadaki kadın siyasetçilerin sosyal medyada kuracakları iletişimi ve iş birliklerini konu edineceğiz. Aynı dile, aynı dine, aynı ırka sahip olmasalar da aynı ''hashtagte'' yani etikette buluştuklarına şahit olacağız. 2021'de öncü burçlarda hareket edecek olan bu Dolunay'ın aslında bir nevi insanoğluna; "var olma" mücadelesini tattıracağına şahitlik edeceğiz.