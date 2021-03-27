Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Mart 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Mart 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Mart 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY TERAZİ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 27 MART 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: 2021'in Yay burcundaki ilk tutulması 70 gün sonra gerçekleşecek. 1983 yılında gezegenler Yay döngüsünde hareket ederken bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir döngüyü başlatacak. Ayrıca 1983 yılında doğan herkese selam söyleyin. İlişkileri ve evlilikleri ile ilgili büyük günlerden geçiyorlar.

Koç: Bugünü ertelediğin görüşmen varsa onu gerçekleştirerek değerlendirmek isteyeceksin. Arkadaşlarının önerdiği diyet programını uygulamaya başlayacaksın.

Boğa: Yakın çevrenden birisinin seni kıskandığını öğrenebilirsin. Hayatındaki olumlu gelişmeler, motivasyonunu arttıracak.

İkizler: Uzun süreli birlikteliği olan bir İkizler burcuysan, beklemediğin sürpriz gelişmeler olabilir. Gün boyunca telefonun elinden düşmeyecek.