Yasemin Özilhan, Wilma Elles, Gülşen... Ünlülerin dadılarının maaşı neredeyse bir holding genel müdürü kadar!

Bu arada bu kadar donanımlı olmayan ancak İngilizce bildikleri için tercih edilen Filipinli dadıların ücretleri de 800 dolardan başlayıp bin dolara kadar çıkıyor.

Sosyete ve magazin dünyasındaki birçok anne tarafından tercih edilen yabancı uyruklu dadılar, birçok kere de tartışmalara konu oldu.

Wilma Elles'ten Ece Erken'e kadar birçok ünlü anne, bu maaşı almalarına rağmen istenilen performansı gösteremeyen dadıları defalarca değiştirdi.