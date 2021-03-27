Yasemin Özilhan, Wilma Elles, Gülşen... Ünlülerin dadılarının maaşı neredeyse bir holding genel müdürü kadar!

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs, hayatın her alanında büyük etkiler yarattı. Pandeminin etkisinin artmasıyla okullar ve anaokulların kapanması, aileleri daha donanımlı dadılara yöneltti.
Takvim'in haberine göre; Magazin ve sosyete dünyasına hizmet veren bir bakıcılık şirketinin sahibi, değişen taleplerle ilgili şunları söyledi: "Pandemiyle birlikte çocukların daha çok evde olması, dadılarda aranılan kriterleri artırdı. Kaymak tabaka dediğimiz zengin kesimin seçtiği dadılar için 'ana dili seviyesinde İngilizce bilsin, öğretmen olsun, piyanoyu bilsin, şoförlüğü olsun' gibi kriterler artık olmazsa olmazlar arasına girdi. Bu kritere sahip olan dadılar, İngiliz ya da ABD'li oluyor ama bizim Türk kadınları, böyle donanımlı insanlara evi süpürtüp ortalığı toparlatmaya çalışıyor. Onlar da hemen işi bırakıyor."
İzzet Özilhan ile evliliğinden iki kızı olan Yasemin Özilhan'ın dadısı da ana dili gibi İngilizce biliyor.
EN UCUZU 800 DOLAR
Yasemin Özilhan gibi isimlerin tercih ettiği bu donanımlı bakıcıların ücretleri de 4 bin dolara kadar çıkıyor! Yaklaşık 32 bin TL maaş alan bu donanımlı dadıların aldıkları ücretler ise neredeyse Türkiye'deki büyük bir şirketin genel müdürünün aldığı maaşa denk geliyor.
Bu arada bu kadar donanımlı olmayan ancak İngilizce bildikleri için tercih edilen Filipinli dadıların ücretleri de 800 dolardan başlayıp bin dolara kadar çıkıyor.
Sosyete ve magazin dünyasındaki birçok anne tarafından tercih edilen yabancı uyruklu dadılar, birçok kere de tartışmalara konu oldu.
Wilma Elles'ten Ece Erken'e kadar birçok ünlü anne, bu maaşı almalarına rağmen istenilen performansı gösteremeyen dadıları defalarca değiştirdi.
ÜNLÜLERİN TERCİHİ
Aralarında Gülşen, Hatice Şendil ve Bengü gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü anne, bebekleriyle ilgilenmeleri için Filipinli bakıcı tercih ediyor. Bunun başlıca nedeni ise Filipinli bakıcıların İngilizce bilmesi.
Son dönemde lüks hayatıyla gündeme gelen Kardelen Acar da her bir çocuğuna farklı Filipinli bakıcı tutarak olay olmuştu. Sosyetik güzel, bakıcının yanı sıra çocukları için üç de İngilizce öğretmeni tuttu.