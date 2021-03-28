Bir Zamanlar Çukurova’da kardeş savaşı kapıda! Fikret Demir’e kardeşi olduğunu söyleyecek mi?

Üç sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizide, haftalardır görünmez bir düşman ile mücadele eden Demir Yaman, yine bir pusu ile onunla tanıştı! Demir Yaman, reddetse de babasının annesinden başka bir kadınla birlikteliğinden doğmuş olan Fikret, aylar süren pasif savaşını bıraktı ve yüzünü gösterdi!