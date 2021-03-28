Emre Altuğ ile Nazlı Eker aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Altuğ, "Hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey yok ortada. Gazetecileri her gördüğümde konuşuyorum, benden bir şey duymadıkça yazmaya gerek yok. Birileri arka taraftan aptal aptal şeyler çalışıyor, hepinizi de kullanıyor. Ne gerek var buna?" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz zaman vallahi billahi yazın, kiminle görürseniz yazın. Hiç olmazsa görmeden yazmayın. Somut bir kanıt olsun. Biz buna alıştık ama onların hayatı var. İnsanların annesi, babası, sevgilisi var, herkesten bahsediyorum" şeklinde konuştu.