Emre Altuğ ile Nazlı Eker aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Eski manken Burcu Çağrı ile hakkında çıkan haberleri yalanlamasının ardından model Nazlı Eker'le aşk yaşadığı iddia edilen Emre Altuğ, önceki gün Etiler'de banka sırasında görüntülendi.
Posta'nın haberine göre; Banka şubesi önünde objektife poz verip zafer işareti yapan Emre Altuğ, model Nazlı Eker ile haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında sitem dolu sözler sarf etti.
50 yaşındaki şarkıcı, "Benden bir şey duymadınız şu ana kadar. Her arkadaşımla adım yazılırsa, bununla başa çıkamayız. İddialar beni ilgilendirmez. Açıkçası buna cevap bile vermem" dedi.
Altuğ, "Hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey yok ortada. Gazetecileri her gördüğümde konuşuyorum, benden bir şey duymadıkça yazmaya gerek yok. Birileri arka taraftan aptal aptal şeyler çalışıyor, hepinizi de kullanıyor. Ne gerek var buna?" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, "Gördüğünüz zaman vallahi billahi yazın, kiminle görürseniz yazın. Hiç olmazsa görmeden yazmayın. Somut bir kanıt olsun. Biz buna alıştık ama onların hayatı var. İnsanların annesi, babası, sevgilisi var, herkesten bahsediyorum" şeklinde konuştu.
'YENİDEN GÜNDEM OLDUM'
Çocukları Kuzey ve Uzay'ın magazin haberlerini ve programlarını takip etmediğini dile getiren Altuğ, "Çok ilgilerini çekmiyor. Ben kimseye bir şey yapmadım. Arka arkaya bu tarz sorulara da gerek yok. Yeniden gündem oldum" şeklinde konuştu.
'ADAM GİBİ' GÖNDERMESİ!
Burcu Çağrı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım yapmıştı. Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye, Serdar Ortaç'ın 2002 yılında çıkardığı 'Çakra' albümünden 'Adam Gibi' şarkısının sözlerini eklemişti.
"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum..."
"Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun.
Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."
'O KİŞİYLE İLGİM YOK'
Ortaköy'deki bir motosiklet dükkanında görüntülenen Emre Altuğ, Burcu Çağrı ile aşk yaşadığına dair haberler hatırlatılınca dikkat çeken bir açıklama yapmıştı: "Benim o kişiyle bir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil.
'YALANCI KONUMUNA DÜŞÜRÜLDÜM'
Bu açıklama sonrası Burcu Çağrı'nın, Emre Altuğ ile arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarını ve isimlerini taşıyan uçak biletlerini sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekmişti.
Eski manken, "Beni tanıyan ve seven yakınlarımın nezdinde yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldığım için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim" mesajını yazmıştı.