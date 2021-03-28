Kardeşlerim duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi! Suzan’dan yasak aşk itirafı!

MELİSA'NIN KADİR'E YAZDIĞI ŞİİRİ ÖMER BULUYOR!

Ömer ve Oğulcan, gece birlikte pilav tezgâhına çıkarlar. Ömer, montun cebinde Melisa'nın Kadir'e yazdığı şiiri bulur. Şiirin Ömer'e yazıldığını zanneden Oğulcan, kuzenini cesaretlendirir. Ömer çok mutlu olur. Şiirden cesaret alan Ömer, Melisa'ya aşkını itiraf eder. Melisa, şiiri Kadir'e yazdığını söyleyince Ömer şok olur. Çok öfkelenen Ömer, Kadir'den hesap sorar. Melisa ile aralarında bir şey olmadığını söyleyen Kadir, kardeşini ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer, tavrını sürdürür. Okuldan çıkıp giderken Oğulcan'la karşılaşır. Melisa'nın Kadir'e âşık olduğunu duyan Oğulcan, şok olur.

NEBAHAT HAREKETE GEÇİYOR!

Nebahat, Akif'e boşanma protokolü gönderir. Evi ve şirket hissesinin önemli bir kısmını istemektedir. Çok öfkelenen Akif, akşam Nebahat ile kavga eder. Boşanmaya niyeti olmayan Akif, Nebahat'a gözdağı verir.

Şengül akşama Emel'in doğum günü için izin isteyince Nebahat'ın aklına bir plan gelir. Emel'in doğum günü partisini kendi evlerinde yapmayı teklif eder. Şengül, Nebahat'ın bu teklifine hem sevinir hem de şaşırır. Kardeşler, Emel'in partisini Nebahat'ın evinde yapmaya sıcak bakmazlar. Ancak Emel'in sevincini görünce razı olurlar. Kardeşler hep birlikte Nebahat'ın evine gelirler. Her şey çok güzel hazırlanmıştır. Doruk ile Melisa da bu davetten dolayı şaşkındır.

KADİR, MELİSA İLE SEVGİLİ OLMADIĞINI İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR!

Aybike ile Oğulcan, Melisa ile Kadir meselesini konuşurlar. Aybike, Mazlum'un evinde çekilen Kadir'le Melisa'nın sosyal medyadaki fotoğrafını gösterir. İkilinin çoktan sevgili olduğunu düşünürler. Oğulcan, fotoğrafı Ömer'e gösterir. Kadir'in kendisine yalan söylediğine inanan Ömer, çok öfkelenir. Kadir ile Ömer arasında büyük bir tartışma yaşanır. Ertesi gün Süsen, Kadir'i konsere çağırır. Melisa ile sevgili olmadığını kanıtlamak isteyen Kadir, Süsen'in çıkma teklifini kabul eder. Melisa çok bozulur.

SUZAN MERDİVENLERDEN DÜŞÜYOR!

Harika, Suzan'ın çantasında hamilelik ultrasonunu bulur. Önce sevinen Harika, bebeğin babasının Akif olduğunu öğrenince ateş püskürür. Evden gitmek için eşyalarını toplamaya başlayan Harika, babasına her şeyi anlatacağını söyler. Suzan, Harika'yı durdurmak isterken merdivenlerden yuvarlanır.

NEBAHAT'İN YENİ PLANI

Eve gelen Akif, evde çocukları görünce çok şaşırır. Nebahat, Akif'e eğer boşanmayı kabul etmezse çocuklara anneleriyle babalarının nasıl öldüğünü birazdan açıklayacağını söyler. Akif şok olur.

Kardeşlerim 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 3 Nisan Cumartesi akşamı atv'de!